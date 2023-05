Arriva la panchina della gentilezza

Verrà inaugurata stamattina alle 10, ai giardini pubblici di Castignano, la ‘Panchina viola della gentilezza’. Si tratta dell’appuntamento conclusivo del progetto, ideato dal Comune e durato sei mesi, denominato ‘Il diario della gentilezza’, che ha visto la partecipazione delle classi quinte della scuola primaria del paese e dei giovani del locale comitato della Croce Rossa. Agli studenti, in particolare, sono stati consegnati dei diari, sui quali era annotata un’attività gentile da svolgere per ogni giorno, mentre ogni mese era necessario partecipare a un’iniziativa comunitaria insieme proprio ai giovani della Croce Rossa. Tante le attività promosse, come ad esempio liberare la casa dai telefonini, far crescere delle piantine, pulire le strade o donare i propri abiti ai bisognosi.