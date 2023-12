Arriva la prima pietra per l’asilo. Tra comune e Pnrr 900 mila euro

Ieri mattina in via delle Conchiglie, zona nord di Cupra Marittima, è stata posta la prima pietra per la realizzazione del nuovo asilo nido 0-2 anni. Un’opera del valore di circa 900 mila euro, di cui 800 provenienti dal Pnrr ed il resto da bilancio comunale. La struttura sarà in grado di ospitare 35 bambini. Al momento a Cupra Marittima vi è un solo asilo privato e con un numero di posti più limitato. "Questa nuova realizzazione andrà ad integrare l’offerta alla cittadinanza, in particolare alle nuove coppie e alle nuove famiglie che sceglieranno di venire a vivere a Cupra Marittima – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Si tratta di un edificio pubblico di proprietà del Comune che adesso ha una struttura in più e che sarà terminata, probabilmente, per il mese di settembre, pronta ad accogliere nuovi nati. Voglio ringraziare la squadra politica e quella tecnica poiché insieme hanno permesso questa realizzazione che non era affatto scontata.

Dietro c’è un grande lavoro di ricerca, di coordinamento, di progettazione, di acquisizione dei fondi". Alla posa della prima pietra ha presenziato tutta l’amministrazione. Vi erano poi l’architetto Domenico Sfirro, l’ingegner Alessandro Lucciarini, i vertici della ditta appaltatrice "GranSasso Costruzioni", poi i tecnici comunali architetto Luca Vagnoni e architetto Barbara Pasqualini. All’invito dell’Amministrazione hanno risposto diverse mamma in dolce attesa e coppie con bimbi nati da pochi mesi. Il parroco di San Basso, don Roberto Traini, ha benedetto il cantiere e le persone presenti. Annunciando che quest’anno a Cupra sono arrivati 27 nuovi nati, ha auspicato che il nuovo asilo nido, destinato alle nuove famiglie e ai loro bambini, possa essere sempre la scuola della convivenza pacifica.

Marcello Iezzi