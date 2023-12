Arriva la ’primavera’: il nido 24-36 mesi inaugura la nuova sede

Inaugurati ieri mattina i nuovi locali nella Scuola per l’Infanzia di Acquaviva Picena che ospiteranno la ’Sezione Primavera’ rivolta ai bambini da 24 a 36 mesi. Questa nuova struttura va a raddoppiare la capacità ricettiva del Centro per l’Infanzia. In tal modo l’Amministrazione Infriccioli mira a dare risposte a quelle giovani famiglie che iscrivono i propri figli al ’nido’ ma che, a causa dei posti limitati, non trovano soddisfatte le proprie esigenze. I bambini avranno a disposizione una splendida aula; condivideranno con il nido alcuni spazi interni e il giardino.

L’amministrazione ringrazia le dottoresse Rita Tancredi, Simona Marconi, Monica Neroni, l’assessore Andrea Sanguigni, le consigliere Piera Rossi, Patrizia Di Girolamo e il consigliere Adriano Neroni che, da amministratore con competenze tecniche, ha seguito ogni passo della realizzazione. Il simbolico taglio del nastro è avvenuto alla presenza del comandate di Stazione dei carabinieri maresciallo cariche speciali Princigalli, del Dirigente Scolastico Mauriello, del Parroco Giudici.