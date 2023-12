Arriva la quarta panchina rossa per la libertà

È dedicata alla libertà la quarta panchina rossa di Grottammare. Domani alle 10.30 le istituzioni cittadine presenzieranno all’inaugurazione in piazza Madonna della Speranza (quartiere Valtesino), per dire "no" alla violenza di genere e non solo nei confronti del mondo femminile. Nella dedica che accompagna l’opera realizzata dall’artista grottammarese Naima Tayeban "Liber? di essere Liber?", infatti, alla nuova panchina è affidato il compito di veicolare un messaggio inclusivo: "La quarta panchina rossa nel comune di Grottammare è dedicata alla Libertà – annunciano l’assessore Monica Pomili e la consigliera delegata alle Pari opportunità Martina Sciarroni - . Abbiamo scelto la frase ‘Liber? di essere Liber?’ e abbiamo voluto usare la lettera ‘schwa’, proprio per includere in questa libertà dalla violenza di genere anche chi non si riconosce nella binarietà. Inoltre, abbiamo voluto inaugurare la panchina attraverso le storie di Nati per Leggere, perché siamo convinte che sia necessario educare all’affettività e al rispetto della diversità di genere fin dalla nascita". Le panchine rosse già presenti sul territorio comunale si trovano in Corso Mazzini, nella pineta dei Bersaglieri e nel quartiere Ischia I.