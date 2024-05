Arriva la security al mercato ittico

Per monitorare il mercato ittico il comune potrà fare ricorso alla vigilanza privata. Ma la modifica promossa dalla maggioranza al regolamento del mercato, che apre alla possibilità di impiegare personale di sicurezza privata, trova il dissenso della minoranza. L’amministrazione, nella commissione commercio di ieri sera, ha sottolineato che tale riforma discende dalla necessità, comunicata dalle forze dell’ordine, di monitorare maggiormente la struttura in zona porto: "Anche il prefetto suggerì questa opzione – ha detto l’assessore Laura Camaioni – perché dopo lo sgombero della palazzina Santarelli la questura ci ha chiesto più sicurezza al mercato". L’idea, quindi, è di implementare il sistema di videosorveglianza oppure quello di vigilanza fisica. Nello specifico, la modifica all’articolo 8 prevede che l’amministrazione comunale possa valutare l’utilizzo della vigilanza privata a tutela delle attività che si svolgono nella struttura. Con l’eventuale modifica, inoltre, la Polizia locale assicurerebbe servizi periodici, e non più una permanenza, sempre dietro richiesta della direzione del mercato. "Dopo l’attivazione dello stato di agitazione da parte del sindacato Csa, che preludeva allo sciopero, l’amministrazione è stata convocata dal prefetto – ha approfondito il segretario Stefano Zanieri – e in quella sede abbiamo intavolato una trattativa in cui il sindacato ha fatto delle richieste, come il potenziamento dell’organico della Polizia locale e la possibilità di non prevedere il presidio fisso al mercato ittico, tenendo presente che negli ultimi anni sono stati apportati ulteriori accorgimenti come la barriera e le telecamere. Quindi ci siamo detti disponibili a rivedere l’articolo 8 del regolamento, con un’integrazione che prevede una vigilanza periodica e nel frattempo la dotazione di vigilanza privata oppure di telecamere. Non vogliamo sguarnire il mercato, ma essere liberi di non prevedere un presidio quotidiano, anche perché in questo modo avremmo personale di Polizia locale da impiegare in altri servizi".

La modifica però non è affatto piaciuta alla minoranza: "In una recente commissione del mercato ittico ci siamo detti tutti contrari a questa modifica – ha detto Lorenzo Marinangeli – Macchine parcheggiate male e situazioni litigiose sono avvenimenti che devono essere controllati ed eventualmente sanzionati dalla figura del vigile. Ho passato le notti degli ultimi 40 anni al mercato ittico e so che, con 200 persone al suo interno e la sua movimentazione di prodotto, l’asta non si può tenere senza una presenza fissa".

Giuseppe Di Marco