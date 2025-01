Arriva la ztl a Cupra Marittima

La prossima settimana saranno installati i cartelli della segnaletica stradale e a metà del prossimo mese di febbraio diverrà operativa la Ztl nell’abitato di Cupra. Un provvedimento, quello messo in campo dall’amministrazione, per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti lungo le vie del paese, in particolare nei mesi estivi quando la località si anima di turisti. Le zone di traffico limitato saranno sostanzialmente due. La prima riguarda piazza Possenti e le vie di accesso come: via Galilei, via Cairoli, via Marcantoni, via Leopardi e via Castelfidardo. La seconda interesserà il lungomare Nazario Sauro nel tratto compreso fra via Galilei e il sovrappasso del fosso Sant’Egidio. "Potranno accedere i mezzi delle forze e mezzi autorizzati – spiega il comandante della polizia locale Leonardo Diomedi – In realtà una zona a traffico limitato già esisteva in alcuni punti, solo che adesso sarà regolamentata".