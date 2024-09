Arriva l’infopoint alla riserva Sentina

Finalmente la riserva Sentina avrà il suo infopoint turistico. Proprio due giorni fa sono stati assegnati i lavori per la realizzazione della struttura nei pressi della Torre sul Porto: l’intervento, che ha un valore di 340mila euro, mira a creare un punto di riferimento per chi visita l’area naturalistica, nelle vicinanze di uno dei luoghi più caratteristici dell’intero circondario. "Questo nuovo infopoint – afferma l’assessore al turismo Cinzia Campanelli – può diventare un punto di riferimento ambientale e didattico per favorire la scoperta di questo territorio peculiare, con la sua caratteristica flora e fauna, con approfondimenti specifici. L’aula sarà a disposizione delle scuole per gite e laboratori, ma vi si potrebbero organizzare anche delle mostre". L’edificazione di un avamposto naturalistico nella riserva a sud di San Benedetto non è una questione recente. L’amministrazione comunale affidava per la prima volta la redazione di un progetto nel 2016, assegnando l’opera l’anno successivo. Nel 2023, però, la ditta e il Comune siglavano un accordo bonario per la risoluzione consensuale del contratto stipulato cinque anni prima. Lo scorso febbraio, pertanto, il progetto è stato aggiornato al nuovo prezzario e ora l’opera può essere portata a termine.

Il vertice comunale ha dato molta importanza a questo genere di strutture: fino al 15 settembre è stato attivo l’info point di Porto d’Ascoli – in piazza Salvo D’Acquisto – luogo realizzato in collaborazione con l’Assoalbergatori ad integrazione del servizio già offerto dallo Sportello Iat di via delle Tamerici.

Un ulteriore info point dovrebbe essere realizzato, in futuro, nell’area dell’ex Camping: la zona verrà riqualificata nella sua interezza, eliminando o rivitalizzando i due manufatti presenti e sistemando il percorso vita. L’operazione verrà portata avanti una volta concluso il restyling del lungomare centrale.

g.d.m.