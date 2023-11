Arriva lo stop in assemblea . Rinviata l’approvazione del nuovo piano per i rifiuti

La Montagna ha partorito il topolino. Quella che doveva essere una giornata epocale per l’approvazione del Piano d’ambito della gestione dei rifiuti si è risolta con una nulla di fatto. La battuta di arresto è arrivata a seguito dell’intervento del sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini, che ha manifestato, supportata dal sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio, tutte le sue perplessità sul documento e sollevato problemi sulla procedura. "L’Ata – ha dichiarato il sindaco Moreschini– ha adottato il piano con deliberazione 13-2021: abbiamo preso atto del parere di non conformità espresso dalla Regione sul piano adottato, manifestiamo tutte le nostre perplessità, soprattutto alla luce del fatto che viene chiesto di approvare un piano sostanzialmente e profondamente diverso da quello adottato nella delibera". I sindaci hanno chiesto che il documento fosse ritirato sottolineando la non conformità della procedura di approvazione. Le puntualizzazioni del sindaco Moreschini e del sindaco Bochicchio hanno spinto il presidente dell’Ata a sospendere l’incontro. I sindaci si sono riuniti in una saletta attigua, alla sala del consiglio provinciale, dove sono volati gli stracci una discussione forte e sentita.

"Sono certo – ha evidenziato il presidente Loggi– che l’assemblea saprà responsabilmente assumere un ruolo di effettivo coordinamento per la pianificazione, programmazione ed attuazione delle progettualità per la gestione dei rifiuti, così come già svolto efficacemente per i bandi Pnrr con cui sono stati intercettati finanziamenti per oltre 15 milioni di euro volti a finanziare gli interventi progettati in materia di implementazione della raccolta differenziata in tutti i comuni dell’Ambito oltre a tre piattaforme di trasferenza per la miglior gestione della fase di raccolta e conferimento. Da parte mia – prosegue Loggi – c’è l’impegno coerente a completare un percorso di pianificazione che coniughi scelte sostenibili dal punto di vista economico ed ambientale a vantaggio della comunità locale".

Le posizioni diametralmente opposte dei sindaci Moreschini e Bochicchio sono state mal digerite. Si è poi optato per sottoporre il documento al giudizio di un legale, quindi tutto rimandato a data da definire.

Sempre ieri I sindaci riuniti nell’Assemblea hanno approvato la proposta di variazione di Bilancio che, per circa 260 mila euro, recepisce l’esigenza di revisione tariffaria inerente la gestione economica –finanziaria dell’impianto di Tmb senza aggravi per il territorio ed i cittadini.

Maria Grazia Lappa