Arriva un festival artistico in paese: "Dagli eventi letterari ai mercatini"

Il sindaco di Massignano, Massimo Romani ha comunicato che Comune è stato ammesso al finanziamento del Bando ’Eventi e Manifestazioni Culturali’ della Fondazione Carisap per la realizzazione di un festival artistico. "La rassegna si svolgerà durante le prossime festività natalizie e vedrà il nostro borgo aprirsi al pubblico attraverso esposizioni e performance di arte visiva, cui si accompagneranno eventi musicali, letterari, escursionistici ed enogastronomici, con mercatini artigianali e laboratori aperti a grandi e piccoli, in uno spirito di valorizzazione della memoria e rivisitazione delle tradizioni, con lo sguardo rivolto al futuro del nostro amato paese". Una bellissima notizia per la località collinare del Piceno, patria della terra cotta, dei fischietti e della musica. Intanto la Pro Loco unitamente all’amministrazione comunale sono a lavoro per organizzare gli eventi più importanti, a iniziare dalla Sagra delle Frittelle del 14 agosto.