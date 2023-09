Arriva una nuova illuminazione grazie al Pnrr

Nuove installazioni di pali, plafoniere e lampade a risparmio energetico: grazie ai fondi Pnrr, per un importo pari a 130mila euro, verranno efficientate e migliorate dal punto di vista illuminotecnico numerose strade e luoghi della riviera, fra cui via dei Mille e tutte le relative traverse da via Tedeschi (Las Vegas) fino a via Mare, via Sgambati nel tratto da via Tedeschi a via Ponchielli, la stessa via Ponchielli, via Ristori. Lavori simili sono stati previsti anche per le pinete cittadine, tra cui quella limitrofa hotel Relax, all’ex Camping, alla sede dell’Unicam e all’area verde ‘Falcone e Borsellino’, adiacente al campo ‘Europa’. Ma non finisce qui. Alcuni giorni fa una nuova e moderna illuminazione telecomandata a distanza è stata installata per illuminare al meglio il monumento al pescatore, uno dei più rappresentativi del panorama sambenedettese. Prosegue l’opera di restyling fra la darsena turistica e l’inizio del lungomare: l’ultimo intervento, in tal senso, risale al 2019, quando la ditta incaricata lavorò al molo sud e alla passeggiata del ‘Gabbiano Jonathan’: all’epoca, si effettuò la sostituzione dei corpi illuminanti a terra con 77 nuovi dispositivi dotati di lampade a led di maggiore resa, più resistenti a salsedine e atti vandalici. Nell’occasione venne anche sistemato l’impianto che illumina il monumento di Mario Lupo, uno dei simboli della città, e vennero installati quadri elettrici necessari allo svolgimento di eventi.