Arrivano altri aiuti per pagare le bollette

Un aiuto concreto nei confronti dei cittadini per il pagamento delle utenze. L’Arengo ha messo a disposizione 200mila euro per tendere una mano alle famiglie ascolane. Sono 1.033 i beneficiari che potranno ricevere un sostegno per le bollette. I fondi stanziati nei prossimi mesi arriveranno a quota 277mila euro. Un impegno per alleggerire il carico economico di tali incrementi. L’amministrazione ha pubblicato due bandi, il secondo dei quali verrà liquidato proprio in questi giorni. Il primo aveva come limite un Isee di 10mila euro. Qui i beneficiari sono stati 680 per un totale di 139mila euro erogati a dicembre. Nel secondo invece, l’Isee è stato portato a 14mila euro e ha visto altre 353 famiglie ottenere il contributo per una somma complessiva di 60mila euro. "I numeri parlano chiaro – dichiara il sindaco Marco Fioravanti – ed evidenziano l’importanza e l’urgenza di un’azione di sostegno come quella messa in campo dalla nostra amministrazione. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento e crediamo che questo aiuto concreto possa dare un po’ di ossigeno alle famiglie. Il nostro impegno però non si ferma qui. A breve, infatti, pubblicheremo un nuovo bando per aiutare ancor più cittadini e famiglie ascolane". Arriveranno infatti ulteriori 76mila euro per finanziare nuove domande con il limite Isee che alzato sulla soglia dei 20mila euro. "Con questo terzo bando andremo a sostenere i ceti medi – sostiene Massimiliano Brugni, assessore alle politiche sociali –, perché anche per loro l’aumento dei costi delle utenze rappresenta un problema. Con molta lungimiranza cerchiamo di dare una mano a tutti coloro che sono in difficoltà. Teniamo costantemente alta l’attenzione sulle famiglie con un atteggiamento di aiuto e un supporto tempestivo".

A ciò si aggiungerà l’azzeramento di interessi e sanzioni su multe e tributi non pagati dai cittadini e iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2015 che riguarderanno le violazioni del codice della strada. Nella delibera di giunta si spiega che dalle risultanze contabili fornite dall’Agenzia delle Entrate, emerge che il comune di Ascoli presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio per un importo complessivo di circa 109mila euro. I contribuenti potranno chiedere benefici analoghi allo stralcio automatico con l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi e l’impegno a pagare la quota capitale e le spese di notifica e delle procedure esecutive.

Massimiliano Mariotti