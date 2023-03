Arrivano due corsi di laurea

L’Unicam ha voluto ribadire l’impegno nel rafforzare la propria offerta didattica nel Piceno. È infatti prevista l’attivazione di due nuovi corsi di laurea all’interno della stessa scuola di architettura e design. Il primo (laurea triennale) sarà in ‘Arti, industrie creative e beni culturali’. Il secondo (laurea magistrale) in ‘Paesaggio ed agricoltura’. Una scelta finalizzata a completare, potenziare ed arricchire la possibilità di formare studenti e quindi garantire alle cento torri un volano economico di forte impatto sociale. Una risposta importante dopo la decisione di trasferire, a partire dal prossimo anno accademico 2023-2024, il corso di laurea in tecnologie innovative per i beni culturali, che afferisce alla scuola di scienze e tecnologie, nella sede di Camerino. "La nostra presenza qui conferma quanto teniamo a questo territorio – spiega il rettore Claudio Pettinari –. Vogliamo e continueremo ad investire nel Piceno con attività. Nei prossimi mesi partirà l’organizzazione di nuovi corsi di laurea e ci teniamo ad avere l’Avis al nostro fianco. Nell’ultimo senato con il cda abbiamo deciso di diventare soci di Abitare. Vogliamo appunto riabitare queste zone con sostenibilità".