+Arrivano fondi per 25mila euro "Così sistemeremo il sottopasso lungo il fosso Sant’Egidio"

Dopo i 25mila euro ottenuti l’anno scorso dal comune di Cupra Marittima, dal Ministero dell’Interno, come contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, di recente sono arrivati altri 12.500 euro a valere sul bilancio dell’anno in corso, 2023. "L’anno scorso abbiamo speso l’intera somma per prolungare un tratto di marciapiede lungo la strada San Silvestro, per migliorare l’imbocco in via Aldo Moro – ha ricordato l’assessore alle Manutenzioni Fausto Imberti – ora con il nuovo contributo andremo a sistemare il sottopasso sulla statale Adriatica, versante sud lungo il fosso Sant’Egidio".

"Una strada – prosegue l’assessore – che collega via Gorizia a via del Mercato senza dove attraversare la Statale Adriatica. Poiché non è possibile asfaltarla a caldo, per mancanza dell’altezza che impedisce l’accesso ai mezzi meccanici, l’Ufficio tecnico ha messo a punto un progetto che prevede l’abbassamento della quota stradale di una decina di centimetri e poi la realizzazione di un manto stradale di cemento con rete metallica, in modo che possa durare più a lungo" conclude l’assessore.

In effetti, il manto fatto con asfalto a freddo ha una breve durata ed è pericoloso per le troppe buche che si sono create nel tempo.