Arrivano i calendari per la raccolta differenziata

In questi giorni l’Amministrazione comunale di Acquaviva Picena sta invitando i cittadini a ritirare l’Eco Calendario della Picenambiente, ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. Un modo per sensibilizzare ulteriormente i cittadini a effettuare la raccolta differenziata prevista dal nuovo servizio "Porta a porta 2.0" che ha come obiettivo: raggiungere e superare le percentuali di raccolta differenziata imposta dalla normativa europea; ridurre la produzione del secco indifferenziato riducendo il conferimento degli stessi in discarica con vantaggi ambientali ed economici a beneficio dei cittadini del territorio; migliorare il decoro urbano con la raccolta dei rifiuti nei pressi della propria abitazione e, infine, garantire la qualità dei materiali oggetto della raccolta ai fini di un loro riutilizzo.

Con l’occasione il Comune ricorda che la raccolta degli ingombranti e delle potature dovrà essere prenotata anticipatamente telefonando al comune di Acquaviva nei giorni e negli orari di apertura al pubblico al numero 0735.764005 interno 2 oppure 8. Lo smaltimento effettuato in modo differente e non autorizzato sarà considerato abbandono illecito di rifiuti e quindi sanzionato.