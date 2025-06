Arrivano i casting per ’Avanti un altro’

Se siete appassionati della trasmissine tv ’Avanti Un Altro’ e sognate di diventare protagonisti dell’edizione 2025, è arrivato il momento di fare il primo passo. Sono infatti state annunciate le nuove date dei casting tv itineranti che consentiranno di prendere parte, come concorrenti, al popolare quiz game di Mediaset. I casting si faranno mercoledì 25 giugno. L’unico requisito è quello di essere maggiorenni. Per partecipare al casting è possibile: inviare una email ad avantiunaltro@sdl2005.it con i propri dati anagrafici, il proprio recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv"); compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06/62286900.