Arrivano i dissuasori di velocità: "È un piano di sensibilizzazione"

Maggiore sicurezza sulle strade, grazie all’operazione di sensibilizzazione che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo in alcune zone cittadine. Sono, infatti, stati installati e sono già funzionanti i primi due dissuasori di velocità: in via Napoli nei pressi dell’incrocio con via Sgariglia, e a Poggio di Bretta. Questi, attraverso uno schermo luminoso, segnaleranno la velocità a cui si sta viaggiando. Gli automobilisti con il piede ‘pesante’ saranno invitati a rallentare con un messaggio a video, mentre quelli disciplinati si meriteranno un ‘grazie’.

"Con questi interventi – spiega il sindaco Marco Fioravanti –, vogliamo portare avanti un’operazione di educazione stradale, perché crediamo che indurre comportamenti corretti sia fondamentale per incrementare la sicurezza. Tengo a ringraziare il comando della Polizia Locale per il grande lavoro che, quotidianamente, svolge nella nostra città".

Altri dissuasori saranno installati a Marino del Tronto (all’incrocio con via Piceno Aprutina, dalla prossima settimana) e a seguire in via Ciotti, via Porta Tufilla (zona Mulini) e lungo la Circonvallazione Ovest, all’altezza della Caserma dei Carabinieri. "Dal punto di vista psicologico - aggiunge l’assessore con delega al traffico Gianni Silvestri – trovarsi di fronte a un messaggio che invita a rallentare ha certamente un effetto sul comportamento dell’automobilista. Si tratta di un piano complessivo di sensibilizzazione che ha, come fine ultimo, quello di fare da deterrente per una guida oltre i limiti di velocità".

Chiosa per l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli: "Si tratta di strumenti di ultima generazione, che tra le altre cose sono anche collegati a un’app che genera statistiche sui volumi di traffico, numero di auto che superano i limiti e così via. Tutti dati utili per valutazioni a posteriori su eventuali misure da adottare".

