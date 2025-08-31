Arrivano i fondi per il nuovo portale turistico

San Benedetto ha ottenuto un finanziamento regionale di 50mila euro nell’ambito del bando Turismo esperienziale, eventi e promozione 2025. L’Amministrazione comunale ha infatti intercettato le risorse per il progetto ’Sbt Tourism’, che prevede la realizzazione e il potenziamento del nuovo Portale Turistico comunale. Proprio nei giorni scorsi, presso l’Auditorium comunale ’G. Tebaldini’, si era tenuto l’incontro di presentazione rivolto a operatori del turismo, della cultura e del commercio. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al turismo coordinato da Cinzia Campanelli, ha illustrato le potenzialità del portale, che integrerà la funzione ’Dms - Destination Management System’, consentendo agli operatori di promuovere gratuitamente la propria attività e di entrare in rete con i canali ufficiali regionali e nazionali. Grazie a questa piattaforma, l’offerta turistica sambenedettese sarà sistematizzata e valorizzata, garantendo visibilità non solo a livello locale, ma anche attraverso la rete digitale ’Let’s Marche’ e il portale nazionale ’Italia.it’. In questo modo le strutture ricettive, i ristoratori, i commercianti di prodotti tipici e le realtà culturali potranno contribuire alla creazione di contenuti innovativi e accrescere l’attrattività della città. Il progetto ’San Benedetto del Tronto Turismo Digitale’ si inserisce nel quadro del Pr Fesr 2021/2027 della Regione Marche, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture pubbliche digitali e offrire nuove opportunità di promozione agli operatori del territorio.

Emidio Lattanzi