Arrivano i lavori in piazza Piermanni

Mozzano, dopo la toponomastica ecco la nuova piazza. Sono da qualche giorno iniziati a Mozzano i lavori di rifacimento di piazza Piermanni. Un’opera finanziata con 137mila euro del Fondo complementare del Pnrr e che andrà a valorizzare la piazza centrale del paese. I lavori dureranno circa un mese e sono realizzati dalla ditta Celani Pietro. Negli ultimi anni a Mozzano sono state realizzate numerose opere pubbliche: dalla messa in sicurezza di via San Giuseppe per il dissesto idrogeologico alla pavimentazione di via del Lavatoio e via Chiodi passando per la segnaletica stradale e l’input per la variante della superstrada.

Il consigliere di ‘Noi di Ascoli’ Emidio Premici esprime soddisfazione per "questo nuovo risultato che dimostra ancora una volta la grande attenzione del sindaco Marco Fioravanti e dell’Amministrazione comunale per il paese di Mozzano, così come per tutte le frazioni e periferie ascolane. Un progetto funzionale che evita importanti disagi, come per i mezzi di soccorso, ma anche affascinante: ogni via, infatti, è stata dedicata a fatti, tradizioni e personaggi della storia di Mozzano. Nonostante la qualità della vita dei piccoli borghi sia alta, il fenomeno dello spopolamento dei paesi è evidente ed è dovuto a molti fattori, alcuni dei quali indipendenti dalle politiche locali" conclude Premici.