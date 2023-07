Arrivano i Nas alla Rsa Luciani "Tutelare la salute degli anziani Qui temperature troppo alte"

Il caldo torrido sta condizionando la vita di tutti ed in particolare delle persone più fragili come gli anziani che sono quelli che più subiscono gli effetti che le alte temperature di questi giorni possono a vere sul fisico delle persone, specie in chi è affetto da altre patologie, anche importanti. E’ di ieri la notizia di un esposto che è stato inviato alla Procura di Ascoli, ai carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni di Ancona, al prefetto De Rogatis e alla direttrice dell’Ast 5 di Ascoli Nicoletta Natalini da parte di Rossana Viviani, figlia di un’anziana in questi giorni ospitata presso la struttura ascolana. A seguito della segnalazione di una situazione di grave disagio per gli anziani ospiti, nel pomeriggio i carabinieri del Nas di Ancona sono giunti in città per le verifiche del caso. Un accertamento durato diverse ore durante il quale sono stati controllati gli ambienti, verificate le temperature delle stanze dove sono accolti i degenti, così da poter relazione all’autorità giudiziaria come stanno le cose e se la struttura è idonea per ospitare degenti alla luce delle alte temperature attuali. La denuncia di Rossana Viviani è stata particolarmente dettagliata. Nell’esposto ha riferito di aver assistito l’anziana madre con del ghiaccio per abbassarle la temperatura corporea e di aver personalmente acquistato un ventilatore per cercare di mitigare gli effetti del caldo. La donna era stata ricoverata per un importante problema di salute lo scorso 3 luglio all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Successivamente, mercoledì 19 luglio, è stata trasferta presso la Rsa di Ascoli all’ex ospedale Luciani. Andando a farle visita, la figlia l’ha trovata in condizioni di grande sofferenza per via dell’alta temperatura.

"Strutture come quelle che ospitano persone malate, anziani in particolare devono avere i requisiti necessari affinché la degenza non sia fonte di ulteriore sofferenza, in questo caso causata dal caldo. Ed è per questo motivo – spiega Rossana Viviani – che ho voluto informare le autorità competenti della situazione che si sta verificando alla Rsa Luciani di Ascoli, affinché siano presi gli opportuni accorgimenti per far sì che queste persone non debbano vedere la propria salute messa a rischio per via delle temperature alte del periodo che vanno opportunamente combattute". Al loro arrivo i carabinieri avrebbero trovato nella struttura alcuni condizionatori d’aria portatili ed hanno avviato accertamenti per verificare se sono stati messi a disposizione degli anziani ospiti nei giorni scorsi.

Peppe ErcolI