Arrivano i soldi per ristrutturare l’ufficio postale: ecco le novità

Spinetoli brinda, ha ricevuto la notizia del finanziamento che gli permetterà di restaurare i locali dell’ufficio postale della frazione di Pagliare. Nel frattempo Poste Italiane avverte che per consentire l’avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei servizi di Cittadinanza digitale a Pagliare l’ufficio in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa Snc verrà chiuso al pubblico dall’8 marzo fino all’8 luglio. La lettera fatta recapitare al primo cittadino Alessandro Luciani avverte che durante tutto il periodo di chiusura gli uffici verranno trasferiti in un container nello stesso indirizzo. Gli uffici funzioneranno osservando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35, mentre il sabato dalle ore 8.20 alle 12.35 (dotato da di ATM fruibile). L’ufficio postale di Pagliare riaprirà la propria sede il 12 luglio salvo imprevisti di cui si darà disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Poste Italiane partecipa al Piano complementare al PNRR con il Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale.