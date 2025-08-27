Arrivano le nuove pensiline bus: pannelli fotovoltaici e ricariche Usb

Pensiline all’avanguardia nelle fermate dei pullman nel centro urbano di Centobuchi. Sono state progettate con l’obiettivo di migliorare la fruizione dello spazio pubblico e l’immagine del territorio. Le nuove strutture, progettate e realizzate da Giochiarredo in acciaio e vetro di colore rosso, sono energeticamente autosufficienti, grazie a pannelli fotovoltaici integrati (sistema off-grid), dotate di prese USB e USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici, illuminate con tecnologia LED a basso consumo, realizzate con seduta in legno massello di larice, progettate con un design moderno, che si integra armoniosamente nel contesto urbano. Sono tutte affiancate da cestini per la raccolta differenziata dello stesso stile e materiale. Le pensiline, prodotte interamente in Italia con materiali di alta qualità, rispondono pienamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), in linea con le politiche ambientali dell’ente.

"Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale per il lavoro svolto – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Christian Ficcadenti - Questo intervento si inserisce nella nostra visione per un territorio in chiave sostenibile e inclusiva. Le nuove pensiline non saranno un’azione isolata, ma parte di un percorso più articolato che mira a valorizzare i nostri spazi pubblici e rendere i nostri centri urbani più vivibili, moderni e attenti alle esigenze dei cittadini". Un intervento che è stato portato avanti in sinergia dai consiglieri Matteo Spinozzi e Antonio Riccio che ha aggiunto: "Le nuove pensiline saranno pronte per accogliere il servizio di trasporto pubblico che, da settembre, tornerà potenziato, con particolare attenzione alle corse dedicate agli studenti e ai lavoratori, in continuità con il potenziamento già attuato lo scorso anno, che ha dato risposte concrete alle esigenze di studenti e lavoratori".

Marcello Iezzi