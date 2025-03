Arrivano le scogliere per proteggere la Sentina

Sei milioni e mezzo di euro per salvare il litorale della Sentina. La Giunta Comunale di San Benedetto del Tronto ha approvato la realizzazione di scogliere sommerse lungo il litorale della Riserva Naturale che si trova all’estremo Sud della città. Un intervento ritenuto fondamentale per contrastare l’erosione costiera. Il finanziamento, pari a 6,5 milioni di euro, è stato ottenuto attraverso il Programma FESR 2021-2027 della Regione Marche. La gestione tecnica e l’affidamento dei lavori saranno curati dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Toscana, Marche e Umbria, che agirà anche come stazione appaltante.

"L’erosione costiera – spiegano dal Comune – ha assunto un carattere critico negli ultimi anni, con mareggiate sempre più intense che minacciano l’equilibrio ambientale della Sentina". Ed è questo il punto di partenza che ha portato all’avvio di questo iter. Il progetto prevede la costruzione di barriere sommerse che ridurranno l’impatto delle onde, garantendo una maggiore protezione della costa e della biodiversità locale. L’area interessata si sviluppa tra i transetti 773 e 782, nella zona meridionale di San Benedetto, a ridosso della foce del fiume Tronto. L’intervento rientra nel Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Gizc) e verrà eseguito in più fasi, vediamo quali sono nel dettaglio.

La prima tranche, pari a 4,5 milioni di euro, consentirà di avviare le opere più urgenti. La direzione dei lavori sarà affidata al Provveditorato, mentre il Comune, in qualità di ente attuatore, ha individuato nell’ingegnere Enrico Offidani il referente per le attività municipali.

L’approvazione della delibera, avvenuta martedì, ha ottenuto l’immediata esecutività dalla giunta sambenedettese, permettendo così l’avvio delle procedure di progettazione e affidamento.

Il Comune e la Regione mirano a accelerare i tempi, così da garantire un’efficace difesa della costa nel minor tempo possibile. Sull’importanza di questo intervento è intervenuto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Tonino Capriotti, sottolineando il lavoro svolto per ottenere il finanziamento: "Abbiamo lavorato per intercettare questi fondi che coprono buona parte dell’intervento".

"La protezione totale del litorale della Sentina necessita di circa dieci milioni di euro – spiega il vicesindaco illustrando il futuro della riserva naturale –, questo finanziamento ci consentirà di lavorare, tra le altre cose, sull’area più critica, quella della Torre del Porto. Lì c’è particolare urgenza di intervenire in tal senso. Quest’anno sarà eseguita la progettazione e svolte tutte le opere propedeutiche all’avvio del cantiere. Nel frattempo – conclude il vicesindaco osambenedettese –, lavoriamo per cercare i fondi mancanti per eseguire l’intero intervento".

L’obiettivo è infatti quello di intercettare i fondi necessari a poter sostenere i costi di un intervento totale e definitivo sull’intera area che interessa la Riserva Naturale. L’amministrazione comunale resta quindi impegnata nel reperimento delle risorse necessarie a completare l’opera, che rappresenta un tassello fondamentale per la tutela della Sentina e la salvaguardia del litorale sambenedettese. Ricordiamo che si tratta di una zona importantissima per la flora e la fauna di tutto il territorio Piceno, grazie alla sua incredibile biodiversità.

Emidio Lattanzi