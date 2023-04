Arrivano le stelle per l’Ail "Lazza, Noemi e un big"

Sono sempre nomi di grande richiamo quelli che Dario ‘Dardust’ Faini riesce a portare sul palco del ‘Memorial Alessandro Troiani’, la cui 24esima edizione è in programma il 9 giugno, alle 21, in piazza del Popolo. Quest’anno, il producer ascolano a cui è affidata da diversi anni la direzione artistica dello spettacolo benefico a favore della sezione ascolana dell’Ail, avrà al suo fianco, oltre ad un quintetto d’archi, il cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Lazza, e un’altra grande artista come Noemi. La lista degli ospiti, però, come ha annunciato lo stesso Dardust (insieme al sindaco Marco Fioravanti e all’assessore agli eventi Monia Vallesi), non termina qui: a sorpresa saliranno sul palco del salotto ascolano, per l’occasione, un altro grande cantante che Faini ha definito un "gigante della musica", e un attore. "L’artista che ancora non è stato annunciato – dice Dardust – è di livello altissimo come credo non ci sia mai stato ancora ad Ascoli. Invito quindi tutti a venire al memorial perché sarà qualcosa di irripetibile. E poi ci sarà Lazza, che è stato in assoluto l’artista dell’anno e che, al di là delle tappe del suo tour, farà ad Ascoli una performance unica e speciale. Il memorial, oltre alla importante causa benefica, è un momento in cui si crea un qualcosa di magico artisticamente parlando, che non avviene da nessun’altra parte. Poi ci sarà Noemi, artista con la quale ho lavorato e che aprirà la serata con il piano da sola, per poi unirsi a me e al quintetto d’archi. L’ospite a sorpresa concluderà il memorial che si annuncia essere il più ambizioso di sempre".

"Il memorial – continua il presidente dell’Ail di Ascoli, Giuliano Agostini – è un modo per ricordare Alessandro, la persona da cui tutto è nato. Lo spettacolo serve innanzitutto per raccogliere fondi a favore dell’Ail che poi trasferisce, per l’acquisto di attrezzature e altro, al reparto di ematologia dell’ospedale di Ascoli. Il messaggio che vogliamo far passare è di quanto sia importante la ricerca, oltre a quello di speranza: tante volte da una tragedia può nascere una cosa bella come insegna la storia dell’Ail di Ascoli. Abbiamo assunto per tre anni un medico ematologo che riesce a dare una mano e tutto questo è possibile grazie al grande cuore dei cittadini piceni". I biglietti saranno in vendita con molta probabilità a partire da mercoledì , prima nella biglietteria in piazza del Popolo (0736298770), a seguire nei circuiti online.

Lorenza Cappelli