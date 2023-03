Arrivano nuove ambulanze Parco mezzi da rinnovare, nel Piceno ne servono sei

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha indetto una gara di rilievo comunitario per l’acquisto di 6 ambulanze di soccorso avanzato per il 118. La richiesta di rinnovo del parco macchine della centrale operativa picena era stata fatta dall’ex direttore del servizio Flavio Postacchini (la facente funzione è ora Tiziana Principi), in considerazione dell’invecchiamento di alcuni automezzi. Nello specifico le nuove ambulanze saranno destinate, 3 alla postazione territoriale dell’emergenza sanitaria di Ascoli e tre a quella di San Benedetto. La vigente normativa in materia di trasporto sanitario, infatti, indica quali sono i requisiti necessari per l’ottenimento della certificazione di idoneità dei veicoli in relazione alla loro destinazione d’uso. In particolare, per le ambulanze di soccorso (A-Bls) e le ambulanze di soccorso avanzato (A-Als) si vincola il mantenimento della certificazione alle seguenti due condizioni: prima immatricolazione avvenuta da non più di 7 anni e chilometraggio non superiore a km 300.000. Contestualmente, il regolamento dispone che "il superamento di una delle due soglie porta ad un declassamento ad ambulanza di trasporto".

Ebbene, nel parco ambulanze del 118 del Piceno ce ne sono 7 che, in base alla normativa, nei prossimi mesi di maggio e giugno subiranno il declassamento ad automezzi da trasporto: cinque sono di proprietà, sono state immatricolate nel 2016 ed hanno effettuato da un minimo di 142.500 chilometri a un massimo di 172.103 chilometri, due sono state noleggiate, ma l’affitto scade tra maggio e giugno, e hanno effettuato, una 42.200 chilometri e 93.000 chilometri. Il costo complessivo della fornitura ammonta a 1.098.000 euro, ma con l’avvio della gara, che non si concluderà sicuramente per giugno, la Regione potrà derogare l’Ast Ascoli all’utilizzo oltre il tempo consentito delle ambulanze che hanno più di 7 anni. Intanto, l’ex Area vasta 5 ha di recente dotato il servizio di emergenza 118 ‘Piceno soccorso’ di una nuova e moderna ambulanza 4x4. La centrale operativa della provincia, avendo competenza su tutto l’ascolano e il fermano, deve infatti disporre di mezzi e risorse adeguati a un territorio così disomogeneo che va da una zona montana a una costiera. La nuova ambulanza è di ultima generazione, con un allestimento tecnologicamente avanzato: è dotata di un massaggiatore meccanico automatico che permette, con il solo ausilio della batteria, di massaggiare un paziente per 45 minuti offrendo una rianimazione costante e efficace senza variazioni dovute alla stanchezza degli operatori, che potranno, durante i cicli rianimatori, comunque assicurare il trasporto del paziente. Il mezzo garantisce anche il trasporto di pazienti gravemente obesi, con una barella per trasporto bariatrico da 325 Kg.

Lorenza Cappelli