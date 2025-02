Arrivano nuovi aiuti alle famiglie

Castorano, l’amministrazione Cicconi conferma le proprie linee guida in ambito di politiche sociali: vicinanza e aiuto alle famiglie mediante la riproposizione di tutti i servizi esistenti e istituendone dei nuovi, mantenendo nel contempo i costi invariati. Mensa e trasporto scolastico non subiranno aumenti; il ‘doposcuola’ per gli studenti della primaria e della secondaria inferiore, continuerà ad essere erogato anche per il prossimo anno. L’amministrazione comunale conferma anche il bonus per i nuovi nati, mentre è stato istituito ex novo quello riservato alle famiglie che iscriveranno i propri figli al primo anno delle scuole primaria e dell’infanzia. Bonus che potranno essere spesi nelle attività commerciali e di servizi presenti a Castorano, che potranno beneficiare di un aiuto indiretto da parte del Comune. "I bonus – dice la vice sindaco Marika Maoloni (foto) – sono segno di accoglienza e strumenti di supporto".