Arrivata la certificazione dei fondi:: "Risolviamo le questioni in sospeso"

"Prima le premialità covid 2020, corrisposte questo mese dopo uno stallo di oltre due anni, ora la Ast di Ascoli sta lavorando celermente e con impegno non solo per dare immediato impulso alle questioni sospese del passato ma per guardare avanti, definendo il nuovo accordo 2023". A comunicarlo è l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Lo scorso 8 settembre infatti la Gestione Liquidatoria ha certificato in modo definitivo la consistenza dei fondi contrattuali per gli anni 2021 e 2022. Era il passaggio giuridico-amministrativo necessario affinchè la direzione dell’Ast di Ascoli potesse avviare i processi per corrispondere ai propri lavoratori le indennità e le premialità in sospeso – ormai da troppo tempo – nonché mettere in campo i presupposti giuridico-economici per concludere le procedure finalizzate alla valorizzazione della carriera degli aventi diritto. Mantenendo la calendarizzazione programmata e concordata con le organizzazioni sindacali del comparto sugli incontri, la delegazione trattante si riunirà il prossimo 20 settembre. All’ordine del giorno è stata inserita la discussione sui fondi definitivi al 2022 e quelli provvisori del 2023. Per accelerare il più possibile i tempi di pagamento, l’Ast presenterà un documento su cui basare la contrattazione per definire il Contratto Integrativo per gli anni 2012-2022 e 2023.

"La nuova direzione continua a farsi carico delle criticità presenti da anni, per quanto riguarda i compensi dovuti al personale, dimostrando massima attenzione ai diritti dei lavoratori – ha dichiarato il direttore generale Nicoletta Natalini alla vigilia dell’incontro sindacale in programma oggi – risolvere le problematiche di natura retributiva degli ultimi anni per il personale del comparto è l’unico modo per poter ridare fiducia e soddisfazione a chi, con serietà ed abnegazione, ha lavorato e lavora al fianco dei malati, per la salute dei propri concittadini. La Direzione riconosce il valore delle persone e dei lavoratori e con loro vuole instaurare un rapporto di rispetto e correttezza reciproca, base di partenza per la costruzione della nuova Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli".