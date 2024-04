‘Art in Progress’, la collettiva di quattro artisti

Il Comune di Monte Vidon Corrado e il Centro studi Osvaldo Licini in collaborazione con le Accademie di belle arti di Frosinone e Macerata promuovono la 3° edizione della rassegna ‘Art in Progress’, che sarà inaugurata domani 7 aprile alle 17. Per l’occasione gli spazi della casa museo e del Centro studi liciniani ospiteranno la collettiva di quattro artisti emergenti: Erica Cicchini e Angelica Loffreda dall’Accademia di belle arti di Frosinone, Maria Teresa Poloni e Filippo Cognini dall’Accademia di belle arti di Macerata con una mostra intitolata ‘Pupille. Nuove sensibilità artistiche’, a cura degli storici dell’arte Maria Stella Bottai e Marino Capretti. Le ‘Pupille’ rappresentano gli occhi vigili e attenti di una nuova generazione di artisti, pronti a cogliere le sfumature e le complessità del mondo che li circonda. Attraverso la loro creatività e sensibilità, essi offrono uno sguardo nuovo e originale, arricchendo il dialogo culturale e artistico della nostra epoca, celebrando il talento e la creatività degli artisti emergenti. I protagonisti: Erica Cicchini presenterà lavori pittorici, paesaggi su tela di ampio respiro in cui le architetture e la natura si contendono lo spazio urbano; Angelica Loffreda sostituisce la carta con veli e chiffon su telaio, e la matita con ricami di fili neri e colori fluo, in diversi formati. Poi ci sono Filippo Cognini che propone una ricerca pittorica ed esistenziale configurata come un processo di riduzione, volto a eliminare le approssimazioni superflue; e Maria Teresa Poloni che si focalizza sull’analisi delle forme animali e vegetali più minute e poco conosciute, offrendo una personale interpretazione che si colloca tra l’antico genere della natura morta dei maestri olandesi del XVII secolo e la street art. L’esposizione sarà visitabile fino al 5 maggio 2024, per informazioni 334-9276790.

Alessio Carassai