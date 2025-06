Arte, cibo e divertimento. Giorni di eventi in riviera

Fine settimana con eventi per tutti i gusti, in riviera e non solo. Ad animare il lungomare di San Benedetto e le colline di Monteprandone, domani pomeriggio ci sarà il 18° Raduno nazionale del Sì Piaggio: dopo il ritrovo al ristorante Kabina Welcome alle 18 ci sarà la ’partenza polverosa’ che darà vita al giro di 35 km, tra colline e mare, che porterà dapprima tutti i partecipanti all’azienda agricola Il Transumante, a Monteprandone. Con lo slogan ’Tiralo fuori e vieni con noi, (e respira l’aria dei mitici disco anni ’90)’, coniato dal Team Polverone al 2%, capitanato da Camillo Brandimarti, ristoro gastronomico e successivo carosello San Beach by night, che culminerà con la Disco Si 90’, allo chalet La Gioconda. Oggi alle 18.30 nella Sala consiliare del comune a San Benedetto presentazione del libro di Gianni Lannes ’Abissi’ libro inchiesta sul Rita Evelin (dialogano con l’autore Antonella Roncarolo e Pier Paolo Flammini). Alla Beach Arena è in corso fino a domenica 29 la Coppa Italia Beach Soccer, mentre per gli appassionati del Cinema Pirata la 3ª edizione del Festival, dopo l’inaugurazione delle 12 di oggi al Giardino Nuttate de Luna con performance musicale, propone tanti eventi, (Palazzina Azzurra, Nadir, Riserva Naturale della Sentina, spiaggia libera).

Tre giorni anche con l’Antico e le Palme, il mercato di antiquariato e vintage all’isola pedonale. Per gli amanti della musica, del ballo e del cibo, si chiama ’Oi Vita’, il sabato con lo staff Safari all’Osteria Minigolf, mentre al Jonathan Disco Beach sarà in scena ’Una noche en tulum’. Al Lido Sabbiadoro dalle 17.30 fino a notte festa del vino naturale e street food in spiaggia, con ’Calici sul Mare’. Stasera si chiama Mix Different, ed è in programma dalle ore 20, ai Bagni Pinè di Cupra Marittima: un’esperienza sensoriale dove la musica vintage più bella prende forma live tra cielo e mare, senza remix e computer. con la magica voce di Gloria Conti a fondersi con le sonorità della collezione privata di vinili di MarioMixMania. Da oggi e fino a domenica torna ’Concolando. Festa della Concola cuprense De.Co.’, che animerà il borgo marinaro con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla varietà locale di vongola riconosciuta come prodotto tipico e identitario del territorio. Nel cuore di Grottammare alta, Ospitale delle Associazioni, domani e domenica alle 21.15 spettacolo teatrale ’Faust e Mefistofele’ con Simone Cameli e Vincenzo Di Bonaventura, ingresso libero, mentre Monteprandone oggi alle 18.30 propone il VI Festival Noir Piceno con Massimo Moscato, al Centro Giovarti. A Monsampolo domani alle 21 il teatro comunale ospita lo spettacolo ’Donne Musica e Storie’, in coproduzione con la prestigiosa estate musicale Frentana. Orchestra da camera Fedele Fenaroli diretta da Nicola Gaeta con la voce del soprano Daniela Losasso.

Stefania Mezzina