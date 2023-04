Arte contemporanea: otto giovani espongono al Centro Giovarti

Domenica alle 18, al Centro GiovArti a Centobuchi, prenderà il via il secondo appuntamento con l’arte contemporanea, dove otto giovani artisti si confronteranno con le loro opere inedite e speciali. Gli artisti ospiti sono: Stefano Brandetti che impone la sua libertà ed è protagonista nei suoi sogni fantastici; Morena Di Felice con i suoi disegni che donano dolcezza e stupore; Marco Orazi artista con le sue opere ludiche e ironiche che aiutano a riflettere; Valeria Quinto che ricerca all’ infinito i confini dell’immaginario; Louis Roca tra scienza e filosofia concentra le sue opere in un pensiero emotivo; Giovanni Xie immerso nelle favole e nella storia del suo antico paese; Wang Yiyi con la sua pittura narra la profonda crisi umanitaria in cerca di soluzioni; Gloria Laura Waibl sensualità e libera espressione dove i colori diventano protagonisti. La mostra, voluta dall’Amministrazione comunale, è coordinata dall’associazione Culturale Officina San Giacomo e dallo SpaziomOHOc di Nazareno Luciani e curata da Alessandra Morelli. La mostra resterà aperta fino al 18 giugno il giovedì, venerdì e sabato, dalle 17.30 alle 19.30. Info: 3287180203.