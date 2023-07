Arte da un vecchio stabile: "Così nasce un luogo vivo"

A Ripatransone sbarca l’arte contemporanea. Una nuova galleria sorge nel cuore del borgo, dove un vecchio stabile ha conquistato nuova vita: il suo nome è Fiuto Art Space e il suo ideatore è l’artista Alex Urso, redattore per la nota rivista Artribune e curatore dei contenuti web di Sky Arte. Dopo aver trascorso sette anni a Varsavia, Alex è tornato in terra marchigiana con una missione: dare nuova linfa artistica al territorio. Recente è l’opera di riqualificazione dell’archivio storico di Montalto delle Marche, conservato nell’antico Mulino di Sisto V, trasformato in una mostra permanente. Adesso, la nuova sfida, iniziata lo scorso 17 giugno con l’inaugurazione della prima mostra, visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19,30 o su appuntamento ([email protected] 3886040199. www.fiutoartspace.com) "Si intitola ‘La quarta fatica’ – spiega Urso –, l’artista è Pasquale Gadaleta che è riuscito a portare alla luce il sostrato simbolico legato alla figura del cinghiale. Si tratta di un tema attuale e caldo, viste le recenti polemiche legate alla presenza di questo animale sul territorio. La mostra però vuole aprire una diversa prospettiva, invitando a una riconnessione con la natura. L’artista pugliese si sofferma su questo soggetto, ribaltando la visione propagandistica e il pensiero comune intorno all’animale, facendo luce sugli elementi archetipici e sul valore iconografico che da sempre riveste".

Come mai questo titolo?

"Allude alle dodici fatiche di Ercole. La quarta è proprio la sfida del cinghiale: Ercole, uccidendolo, continua il suo percorso di ascesa. La mostra rappresenta una trasfigurazione in chiave positiva dell’evento mitologico, alludendo a una soluzione alternativa e pacifica. Le opere di Gadaleta spingono l’osservatore a prendere confidenza con il lato più oscuro di questo animale demonizzato".

Quanto durerà?

"Sarà visitabile fino al 6 agosto. La galleria, però, continuerà la sua programmazione. L’idea è quella di ospitare a cadenza regolare artisti con un linguaggio definito, riconoscibili e con progetti site specific, in armonia con la storia e l’estetica del luogo, creando uno spazio vivo nel tempo, che non si esaurisca con la fine della stagione estiva. La programmazione sarà alta e di qualità, sempre".

Come nasce Fiuto Art Space?

"Ho scelto di trasformate un luogo chiuso per decenni in un luogo vivo. Ora è una ‘nicchia’ accogliente. Prima della guerra c’era un barbiere, poi diventò una macelleria, e infine un luogo fantasma. La struttura è piccola, poco meno di 15 metri quadrati, una stanzetta preziosa che contiene un universo di idee".

Perché nasce questo spazio?

"Mi sono sempre occupato di arte. Purtroppo, anni fa ho dovuto lasciare questi luoghi perché non mi davano modo di esprimerla. Tornato da Varsavia ho deciso di investire tutto me stesso per creare qui ciò che allora mi era mancato. Fiuto vuole essere un luogo che attiri le persone, sempre fresco, sempre vivo: un piccolo avamposto dell’arte contemporanea".

Valeria Eufemia