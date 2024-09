Arte, degustazioni e sensorialità. Ecco il nuovo ’Travertino DiVino’

È stata presentata a palazzo Arengo, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, la prima edizione di ‘Travertino DiVino’. Un evento che raccoglie in sè un binomio peculiare di Ascoli in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre in Piazza del Popolo. Si tratta di una degustazione dei migliori vini piceni abbinata all’arte del travertino: una occasione per assaporare i pregiati vini locali e immergersi nella tradizione artistica e storica legata alla lavorazione della pietra con cui è costruita la città di Ascoli. Saranno venti le cantine presenti in Piazza del Popolo e ognuna di loro farà degustare due dei migliori vini, accuratamente selezionati per rappresentare l’eccellenza e la qualità della propria produzione. Ci saranno poi esposizioni permanenti sull’evoluzione artistica del travertino in Piazza del Popolo: di fronte all’ingresso del Palazzo dei Capitani verranno installati 4 blocchi di travertino provenienti dalle Cave di Tancredi di Acquasanta Terme: un blocco grezzo, un blocco segato e squadrato, un blocco semilavorato e, infine, un blocco che sarà trasformato in un’opera d’arte dallo scultore Genti Tavanxhiu albanese che da trent’anni vive e lavora a Castorano.

La sua opera sarà realizzata in esclusiva per la manifestazione. Ci sarà poi una esposizione all’interno del Palazzo dei Capitani delle opere dell’artista Genti Tavanxhiu assieme ai manufatti di Sasso Cavam, quadri fotografici con scorci della città di Ascoli Piceno di Ignacio Maria Coccia e l’opera rappresentativa della manifestazione denominata ’Travertino DiVino’ voluta e ideata dal professor Stefano Papetti, che rappresenterà in modo indelebile la manifestazione con l’abbinamento tra Travertino e Vino. Si inizierà venerdì alle 16 in Piazza del Popolo quando si darà il via alla manifestazione e si scoprirà la statua per inaugurare l’evento. Una scultura imponente. Sabato ci sarà la presentazione del libro ’Ascoli Piceno Luogo dell’anima’ curato e ideato da Domenico Capponi con testi di Valentina Falcioni e foto di Ignacio Coccia. Il libro è un ‘racconto’ per immagini della città di Ascoli ed è stato presentato in anteprima al salone del libro di Torino edizione 2024.

All’interno della Pinacoteca Civica, ci sarà invece la degustazione dei vini piceni immersi nell’arte e nella magia di uno dei musei più visitati delle Marche. In aggiunta anche la visita guidata tra le opere d’arte più importanti della città, con una selezione di vini. Infine, in Collaborazione con la Fondazione ‘Officina dei Sensi’ sarà organizzato un laboratorio sensoriale dedicato ai non vedenti e ipovedenti della Sezione U.i.c.i., con la partecipazione di persone normovedenti che desidereranno vivere un’esperienza sensoriale da ‘bendati’.

Valerio Rosa