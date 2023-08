Arte di strada a Fermo: stasera si raddoppia! Scopri l'evento.

Si gira e si sorride, ci si stupisce, forse ci si commuove anche un po’. È l’effetto Buskeria, il festival internazionale di arte di strada che stasera raddoppia e di nuovo riempie il centro storico della città di bellezza. Il direttore artistico è Giuseppe Nuciari che ha messo a disposizione un’esperienza decennale nel settore, gli assessorati alla cultura e al commercio del comune hanno fortemente voluto un evento che aspira a diventare momento fisso della fine dell’estate fermana. Questa sera si riparte alle 21, davanti alla chiesa del Carmine, con il mimo Rolando Rondinelli, a seguire uno spettacolo di giocoleria. A Largo Maranesi, alle 21,30 e alle 22,45 la giocoleria del Circo verde, mentre a Piazzale Azzolino si esibiranno Brando & Silvana, con il teatro di magia, la visual comedy di Strange Comedy, la musica di Mandalamarra. Tre le postazioni in Piazza del Popolo, con il circo acrobatico, la magia del giapponese Keiichi Iwasaki, alle 21,15 e alle 22,45, il fuoco di Niandra alle 22,45. È uno spettacolo itinerante quello di Archimossi, in giro con la musica per corso Cefalonia. Prestigiose e preparatissime le compagnie coinvolte, l’assessore Micol Lanzidei sottolinea: "Gli spettacoli di strada sono in realtà arte vera, preparata nei dettagli, è teatro fuori dal teatro. È una magia che siamo felici di ospitare per la prima volta, sperando che diventi un momento fisso della nostra bellissima estate".

a.m.