Arte e amore per la natura. Se ne va il pittore Fellenia

Spinetoli piange Fellenia, artista dimenticato, di grande valore. Fellenia, al secolo Filippo De Angelis è stato un grande pittore, un genio. La sua è stata una pittura d’ispirazione paesaggistica, dove gli elementi naturali e rurali s’intrecciano indissolubilmente. De Angelis ha lavorato anche al restauro delle opere della chiesa di Sant’Antonio a Pagliare. Uomo cordiale e sorridente, ma soprattutto generoso, la maggior parte delle sue opere sono state regalate a parenti e amici. De Angelis nasce a Pagliare 90 anni fa. "La natura – raccontava in un’intervista al Carlino del 2014 – è una inesauribile fonte di ispirazione e di emozioni". La vita di De Angelis, fin da piccolo è funestata da lutti, rimasto orfano di padre in tenera età, viene mandato in collegio, dove riceve un’educazione militare. Torna a vivere a Pagliare viene subito identificato con lo pseudonimo di Fellenia: gli fu affibbiato perché come il carbone con i suoi colori lasciava traccia ovunque. I funerali oggi alle 15, nella chiesa storica di Pagliare, alla famiglia le condoglianze del Carlino.

Maria Grazia Lappa