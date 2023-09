Arte e paesaggio: ’Le Marche e il mare’

La geografia litorale delle Marche orientali, con i suoi 180 chilometri di costa, ha definito nel corso dei secoli la storia della regione e la sua identità, plasmate dal rapporto simbiotico col Mare Adriatico, come testimoniano i nomi stessi di molte località, da Grottammare a Gabicce. La recente scoperta archeologica di una villa marittima del I secolo a.C. nel paese alto di San Benedetto è una preziosa conferma dell’antico interesse dei romani per la costa marchigiana, presso la quale sorse una molteplicità di insediamenti già in età italica. Il convegno internazionale Le Marche e il mare. Arte, architettura, paesaggio, a cura di Giuseppe Bonaccorso, Claudio Castelletti e Federico Bulfone Gransinigh con la collaborazione di Flavio Stimilli, è previsto a San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno per il 28 e 29 settembre del 2023. L’evento, patrocinato dalla Saad - Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” dell’Università di Camerino, sede di Ascoli, aspira a gettare nuova luce sulla fenomenologia culturale del grande tema del mare nelle Marche, dall’Antichità agli anni 2000, dedicando particolare attenzione scientifica alle interpretazioni degli artisti e alle soluzioni degli architetti nell’ampio contesto storico, geografico e paesaggistico del Medio Adriatico. Si prevede anche la pubblicazione del libro che ospiterà gli atti del convegno nel corso del 2024.