Arte e storia con ’Borghi aperti’

Una giornata intensa alla riscoperta delle bellezze artistiche, storiche e ambientali di Grottazzolina. Promossa dall’amministrazione, Pro loco e l’associazione ‘Girovagando Grotta’, all’interno del circuito ‘Borghi Aperti’, si terrà ‘Nel cuore de la grotta, tra storia e natura’. Un ricco programma che prenderà il via domani alle 8,15 da piazza Marconi con il ritrovo della pedalata in mountain bike promossa da ‘Girovagando Grotta’, che per l’occasione ha allestito un facile percorso di circa 25 chilometri, adatto a tutti. ci sarà poi un ristoro a metà percorso circa presso agriturismo ‘Il Casale dei Nonni’ e un aperitivo finale in piazza. Al pomeriggio con ritrovo alle 15,30 da piazza Umberto I, inizieranno le visite guidate gratuite alla scoperta dei Piceni con la mostra archeologica, si passerà ad una vista del centro storico coordinata da Giorgio Litantrace con palazzo Pupilli, antico palazzo che ospita anche affreschi e un antico laboratorio farmaceutico; escursione alla chiesa di Santa Maria a piè di costa con il supporto dell’associazione ‘Marche Place’ e di Marisa Nanni. Per l’occasione ci sarà anche un drink offerto dal b&b ‘La Pietra’. Si concluderà alle 19 nel cuore medioevale di Grottazzolina, ovvero il castello Azzolino per assistere al concerto ‘ Alunni e Maestri’ allestito dall’associazione ‘Arte per Crescere’, con apericena finale organizzata dalla Pro loco ed offerta ai partecipanti. Un invito che l’amministrazione rivolge ai residenti di tutto il territorio alla scoperta delle meraviglie di Grottazzolina.

a. c.