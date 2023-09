Arte e tradizioni: il festival MarcheStorie fa tappa a Monteprandone

Sarà uno spettacolo immersivo di narrazione e video art, laboratori per famiglie, residenza d’artista e mostre, degustazioni di piatti dal sapore medioevale e passeggiata inclusiva, per conoscere e riscoprire racconti e tradizioni del borgo storico, quella del Festival MarcheStorie, in programma da venerdì 8 settembre a domenica 10, per il progetto della Regione Marche e dell’assessorato alla cultura, in collaborazione con l’Amat e con la Fondazione Marche Cultura. Dopo aver narrato le gesta eroiche del Cavalier Prandone, eroe franco che secondo la leggenda ha dato i natali a monsignor Prandonis, quest’anno la comunità monteprandonese, in collaborazione con le associazioni del territorio, narrerà le proprie origini in prima persona, con un evento principale e tanti eventi collaterali. Nel ricordare l’organizzazione del comune di Monteprandone, con la collaborazione della Pro Loco, delle associazioni CentoperCento e Castrum Prandonis e La Casa di Asteriore, dei Musei Sistini del Piceno, di Comete Impresa Sociale e dei ristoratori ed esercenti del borgo storico, il sindaco Enrico Loggi ha sottolineato "l’importanza della sinergia con tutte le realtà del territorio. I risultati arrivano - ha detto - e tra questi MarcheStorie, che racconta ciò che è il nostro borgo e la nostra storia. Ringrazio tutte le associazioni del territorio che si sono messe a disposizione per collaborare all’organizzazione".

Coinvolte anche le scuole, i bambini della scuola di Colle Gioioso e di Borgo da Monte: "saranno protagonisti di una mostra delle loro opere sul Cavalier Prandone, curata dall’artista Valeria Colonnella. Durante lo scorso anno scolastico, guidati dalle insegnanti, hanno portato avanti un progetto didattico sulla storia locale e da questo sono nati disegni e illustrazioni, - ha spiegato l’assessore alla cultura Roberta Lozzi, con la vice sindaco Daniela Morelli - con MarcheStorie saranno a disposizione della cittadinanza, di chi ne vorrà godere"". ""Il bando – ha spiegato Roberto Paoletti, presidente dell’associazione La Casa di Asterione – premia un buon progetto, che ha messo in rete tante attività collaterali, ma, soprattutto, aver collegato, attraverso la figura del Cavalier Prandone la scorsa e l’attuale edizione, seppur in modo più tecnologico e innovativo"". Protagonisti saranno anche gli artisti della Frida Art Academy e il direttore Zeno Rossi ha voluto rendere omaggio alla figura di Nazareno Luciani, recentemente scomparso: ""tutte le nostre iniziative sono dedicate a lui, che tanto si è speso verso i ragazzi".

L’evento principale della tre giorni sarà "Intra Moenia" spettacolo immersivo di narrazione e video art, che si terrà venerdì, sabato e domenica, alle ore 20.30 e alle ore 22. Tra gli eventi collaterali attiva un’offerta enogastronomica che hanno l’obiettivo di raccontare ciò che avveniva nel castello di Monteprandone in epoca medioevale.

Stefania Mezzina