Arte, ecco i cinque finalisti

L’associazione ‘Arte contemporanea Picena’ ha annunciato i cinque artisti finalisti della terza edizione del premio ‘Osvaldo Licini by Fainplast’. Si tratta di Lorenza Boisi, Pierpaolo Campanini, Chiara Enzo, Valerio Nicolai e Gioacchino Pontrelli. Tra loro c’è il vincitore che verrà proclamato in autunno e sarà protagonista di una mostra personale, da dicembre, nei suggestivi spazi della galleria d’arte contemporanea di Ascoli. Il premio, dedicato al celebre artista montevidonese, ha l’obiettivo di portare all’attenzione del grande pubblico lo stato attuale della pittura italiana e vede lavorare, in perfetta sinergia, l’associazione ‘Arte contemporanea Picena’, il Comune con la galleria ‘Licini’ e la Fainplast, azienda ascolana specializzata in compound e sponsor unico della rassegna. Testimonianza del prestigio che il premio ha raggiunto in solo tre anni dalla sua creazione è data sicuramente dal coinvolgimento di esperti del mondo dell’arte contemporanea di caratura internazionale, che quest’anno sono stati ben 44 e che per la prima volta hanno potuto segnalare 2 artisti ciascuno. La scelta dei finalisti è stata fatta tra 88 segnalazioni e i cinque selezionati saranno inseriti nel catalogo del premio e riceveranno il riconoscimento ‘Testimone della pittura’. Si tratta di cinque artisti protagonisti del panorama artistico contemporaneo italiano: Lorenza Boisi modella opere in pittura e in ceramica che raccontano un mondo alternativo in cui il colore è protagonista indiscusso, le opere ibride di Pierpaolo Campanini creano soggetti metafisici sospesi nel tempo, le installazioni di Chiara Enzo riflettono sul tema della corporeità femminile in termini iperrealisti, l’eclettico abbassamento di toni scelto da Valerio Nicolai come linguaggio espressivo è anche la cifra stilistica per le sue opere e, infine, la pittura di Gioacchino Pontrelli si contraddistingue per il carattere intimo e senza limiti che si sottrae a interpretazioni univoche. Grazie alle segnalazioni avanzate, l’associazione ‘Arte contemporanea Picena’ ogni anno realizza una mappatura sempre più obiettiva e autonoma della situazione della pittura in Italia, portando avanti un progetto che ha visto come vincitori gli artisti Marco Neri e Riccardo Baruzzi.

Lorenza Cappelli