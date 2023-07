Arte nel Borgo Divino di Grottammare, Mostra Pittorica di Cleofe Ferrari e Silvio Zago

Suggestioni e paesaggi italiani in mostra nel vecchio incasato di Grottammare. Da lunedì 17 a mercoledì 20 luglio, sotto le Logge del paese alto si terrà un’esposizione pittorica delle opere di Cleofe Ferrari e Silvio Zago, dal titolo ’Arte nel Borgo Divino di Grottammare’ (orario 19-23). Da giovedì 21, l’evento si sposterà in via Fraccagnani per trasformarsi in una estemporanea di pittura a cielo aperto, fino a domenica 23 luglio. I due artisti, in collaborazione con Patrizio Moscardelli, hanno chiamato a raccolta alcuni dei migliori pennelli del territorio, tra cui: Tiziana Marchionni, Francesco Mecozzi, Emanuele Califano Lidak, Pio Serafini, Carla Pistola. La mostra sarà inaugurata alle ore 18.30 di lunedì prossimo, alla presenza degli autori e del critico d’arte Giorgio Grasso. "In attesa della riapertura dello spazio espositivo K, nel palazzo Kursaal – dichiarano l’assessore Lorenzo Rossi e la consigliera Martina Sciarroni :, il paese alto ospiterà occasionalmente eventi come questi".