Arte sul mare, al via il festival. Apre la mostra alla Palazzina

Al via con la mostra alla Palazzina Azzurra, artisti all’opera al Museo dell’Arte sul Mare e al Mercato Ittico. Un weekend di cultura in riviera partito con le autorità che hanno tagliato il nastro all’esposizione ’Domenico Difilippo, Astrattismo Magico 33 anni dopo’, a cura di Andrea Viozzi, che ha dato inizio al 28esimo Festival dell’Arte sul Mare. Al molo sud hanno avuto inizio i lavori degli artisti delle sezioni Scultura Viva e Pittura Viva del Festival. Nel secondo tratto del molo sud, lo scultore belga Jorg Van Daele, il turco Abdulkadir Hocaoğlu, la coreana Yunmi Lee, l’inglese Michela Tabaton-Osbourne, l’italiano Adriano Ciarla e, come sempre, il locale Giuseppe Straccia, hanno iniziato le loro opere sui blocchi di travertino. Nel terzo tratto, la pittrice olandese Désirée Salman e la sambenedettese Katia Minervini hanno iniziato a disegnare i loro due murali ciascuna sulla facciata del blocco di cemento a loro assegnato. Un terzo murale su pannello verrà realizzato dagli outsider artists del centro ’I colori della mente’ di San Benedetto. Al Mercato Ittico, come detto, dove l’artista sambenedettese William Kaine, autore di due piccoli murali che si trovano nei pressi dell’ingresso est della struttura, ha iniziato i lavori per realizzarne un terzo, di 7 metri per 4. Prossimo evento del Festival in calendario è la famosa e storica Serata Jazz, in programma mercoledì alle 21:30 al molo sud, con la partecipazione come sempre del Giacinto Cistola Quartet. Come da tradizione l’evento è gratuito e aperto a tutti.