Artevinando conclude l’estate al Luna Rossa

Si è conclusa con l’ormai tradizione momento conviviale svoltosi stavolta al ristorante Luna Rossa (Porto Sant’Elpidio), annaffiato ovviamente da ottimi vini (della cantina Vallerosa Bonci), la programmazione 2023 di Artevinando, promossa dall’associazione Di Arte in Vino e dal presidente, Marino Calvigioni e dagli associati. Un’occasione per sottolineare "che le iniziative legate alla promozione del mondo dei vini delle Marche sono state sempre molto partecipate e più numerose del solito tra convegni, degustazioni, incontri e feste. Tante le collaborazioni col nostro Comune e con quello di Fermo, con il circuito di Tipicità, con realtà associative", ha commentato Calvigioni salutando collaboratori, sponsor e istituzioni che sostengono la rassegna e consegnando uno speciale riconoscimento ad Alessandro Andolfi (sostenitore e direttore artistico del Sant’Elpidio Jazz Festival col quale è stata instaurata una bella sinergia).

Adesso è tempo di pensare al 2024 che incombe e che vedrà Di Arte in Vino, Comune e un apposito comitato, impegnati nelle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Andrea Bacci, elpidiense, enologo, autore di un trattato sui vini di enorme attualità e utilità per chi opera nel settore.