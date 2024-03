‘Arthè e Note’, tempo di piano in Pinacoteca

Continua l’appuntamento con ‘Arthè e Note’, gli incontri domenicali dedicati all’arte, alla musica e alla bellezza nelle ricche sale della Pinacoteca civica di Ascoli. I primi due eventi hanno riscosso già un grande successo, come sottolinea la pianista Maria Cristina Mannello: "Siamo estremamente fiere di quanto il pubblico abbia apprezzato il repertorio musicale scelto per le prime due date, soprattutto perché i feedback sono arrivati da ascoltatori attenti e preparati". Ma la selezione non è casuale: "La scelta dei brani ha portato alla realizzazione di arie d’opera per soprano e mezzo soprano, in questo caso Lucia Spreca e Silvia Patrizi – sottolinea la musicista –. Queste arie fanno parte del nostro percorso storico in conservatorio, e ci hanno accompagnato per tutto il periodo accademico che ci ha reso professioniste, e per questo vi siamo estremamente legate". Con ingresso gratuito, domani, domenica 17 marzo, e successivamente il 24 marzo dalle 18 alle 20 sarà quindi possibile godere del fasto dei saloni della Pinacoteca e della bellezza dei capolavori esposti ascoltando gli interventi musicali dei musicisti e sorseggiando una tazza di thè aromatizzato. Un evento che si appresta ad accogliere cittadini e a rispolverare vecchi ricordi, anche dei protagonisti: "Il mio percorso pianistico – conclude la Mannello – nasce grazie ad una famiglia di musicisti, ma il mio speciale legame con il repertorio di tradizione operistica l’ho ereditato sicuramente da mio nonno, che è stato un trombonista, compositore e arrangiatore di musica operistica".

