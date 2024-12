Artigiani e commercianti: "Insieme per la città: creiamo una rete virtuosa"

E’ nata ‘Passi chiari’ l’associazione dei commercianti e artigiani di Spinetoli, Pagliare e San Pio X, che darà spazio ai cittadini.

Presidente Moretti, qual è l’obiettivo dell’associazione Passi Chiari?

"Tutti insieme vogliamo dare vita ad una rete virtuosa, per portare avanti iniziative che coinvolgano tutti. Una rete civica, che coinvolga aziende, negozi, scuole, comunità parrocchiali, amministrazioni, che possa dare voce ai cittadini durante i confronti sulle problematiche che toccano la qualità di vita del territorio, ma che promuovono anche tante iniziative. Ci siamo costituiti nel marzo scorso, la nostra sede è nel palazzetto dello sport di Pagliare, siamo nati con l’obiettivo di tenere viva l’identità culturale, sociale, ma soprattutto commerciale di questo territorio, che ha sempre avuto una vocazione commerciale.

Che futuro vede all’orizzonte?

"L’unione di commercianti e artigia che permetterà la realizzazione di una serie di iniziative volte a ravvivare la vita del paese. Contiamo anche sulla collaborazione dell’amministrazione comunale. Avevamo in programma l’iniziativa ‘Il villaggio di Babbo Natale’, che probabilmente verrà rimandato a data da destinarsi, a causa dell’allerta meteo. Saremo comunque presenti nel teatro ‘Gigli’ in occasione delle recite degli alunni, durante la manifestazione forniremo materiali per far conoscere la nostra rete".

Maria Grazia Lappa