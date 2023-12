Artigiani, famiglie, green. Ecco il progetto dell’Arengo

L’Arengo nel consiglio comunale di ieri ha approvato il Dup (Documento unico di programmazione) 2024-2026. "Questo è l’atto più importante che portiamo in consiglio – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Il Dup contiene la visione politica di un’amministrazione nel corso del suo mandato. Non abbiamo lavorato solo sugli obiettivi strategici, ma nelle analisi". Attraverso l’approvazione il comune ha voluto provare a rilanciare la politica abitativa nonché quelle legate all’aspetto commerciale, digitale e lavorativo della città. Il problema del calo demografico sotto le cento torri prosegue ed è necessario intervenire per favorire il ritorno in città, al tempo stesso evitando che i giovani vadano via per trovare lavoro. "Purtroppo l’indice di natalità è basso e perdiamo tanti abitanti ogni anno – prosegue –. Abbiamo una città abbastanza anziana e il saldo tra morti e nascite è molto negativo. Non possiamo di certo restare con le mani in mano. Dobbiamo mettere in campo i progetti. Il primo riguarda le politiche abitative e lo abbiamo fatto con il Pinqua". Saranno oltre 120 i nuovi appartamenti che nei prossimi 2 anni saranno realizzati nel centro storico e nelle frazioni. Il secondo è la digitalizzazione e con Wind3 l’Arengo sta portando un progetto nazionale dove i piccoli centri andranno a rivestire un ruolo centrale. La presentazione è prevista tra febbraio e marzo 2024. Altro snodo nevralgico sarà la digitalizzazione. "Deve riguardare tutto il patrimonio culturale i musei cercando di fidelizzare i turisti e attrarre persone – spiega –. Il centro commerciale naturale avrà sede all’head quarter di palazzo Saladini. Una digitalizzazione su una piattaforma online potrà dare ad esso una vetrina preziosa a livello commerciale. Bisogna uniformare una visione commerciale per mettere dentro tutte le iniziative. ‘Compra in Ascoli’ sotto il periodo della pandemia ha funzionato. Insieme alla Giunta vogliamo dare maggiore incentivi ad attività no food. Vediamo scomparire tanti artigiani o negozi di abbigliamento. Li vogliamo incentivare e far sì che l’artigiano possa convivere con la grande catena. L’altra grande partita è quella che si gioca nell’area Carbon. Ieri (mercoledì ndr) nella conferenza dei servizi è stato fatto un passo molto importante e irreversibile. Restart ha presentato l’analisi di rischio. Questa è stata valutata da regione Marche e gli altri enti per poi essere approvata. L’obiettivo è approvare il progetto di bonifica per fine giugno e ciò ci consentirà di fare un cambio all’interno del sito".

Massimiliano Mariotti