Artigiano calzaturiero, Mirko Steca raddoppia

La storia della tradizione artigiana si fa concreta quando guarda allo sviluppo professionale e sociale. Questo sta facendo Mirko Steca, artigiano calzaturiero che ha inaugurato la seconda sede di esposizione e vendita di scarpe (uomo e donna) al centro commerciale di Valmir di Petritoli. Steca, che si avvale della collaborazione di sua sorella Catia, ha ereditato la passione per la realizzazione artigianale di scarpe, dai genitori proseguendone l’attività fondata oltre 40 anni fa. Dalla produzione di scarpe prevalentemente da uomo che viene realizzata a Monte Urano, Steca è titolare dal 2015 del negozio di scarpe al centro storico di Petritoli mentre da giovedì, è possibile costatare l’alta qualità delle calzature, anche al ‘Temporary Store’ del centro commerciale a Valmir. "Ho sempre creduto nel valore dell’artigianato che nel mio caso è calzaturiero interpretandolo come un ‘prodotto’ che identifica il nostro territorio Fermano, al punto di promuoverne la conoscenza al centro storico di Petritoli, quale luogo di accoglienza di grande storia e suggestione. L’apertura del Temporary Store al centro commerciale, ha un valore diverso, che coniuga la stessa e intatta passione per l’artigianato, alla crescita e allo sviluppo corale dell’attività a cui dedico la mia vita professionaleda anni". Paola Pieragostini