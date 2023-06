Artisti di strada pronti a incantare Trampoli, risate e tante emozioni

Basterebbero i numeri a raccontare cosa sarà la 25a edizione del Festival degli artisti di strada di Montegranaro che, quest’anno, si è voluta all’insegna del multicolor: 12 spettacoli di compagnie di teatro per ragazzi del Veregra Children (dal 18 al 20 giugno) selezionate per il Premio ‘Otello Sarzi’ Nuove figure del teatro e Teatro di figura; 1 spettacolo, il 21 giugno, in anteprima a Civitanova Marche; 64 spettacoli di compagnie nazionali e internazionali (da Giappone, Cina, Russia, Argentina, Spagna, Svizzera) del Veregra Street Festival dal 22 al 25 giugno; 15 buskers che si esibiranno a cappello; 2 serate in Piazza Mazzini con dj set e musica disco per giovani (23 e 24 giugno); tre stage di cui due il 23 giugno (ballo e circense per un giorno), e l’altro il 25 giugno (tamburo a cornice); il sempre gettonatissimo Veregra Street Food (in via Gramsci) e le locande gestite dalle associazioni di volontariato cittadine; un bus navetta; la t-shirt del festival, ormai oggetto cult, il cui logo è il disegno più votato del contest ‘Una mascotte per il festival’ riservato alle scuole; una app da scaricare per ogni informazione utile sulla manifestazione; un ufficio del festival lungo viale Gramsci e 5 giovanissimi che hanno accettato di far parte dell’organizzazione per dare una mano. Questa, raccontata per sommi capi, l’edizione del venticinquennale del Veregra Street, la cui direzione artistica da quest’anno è affidata alla dirigente Alessandra Levantesi, mentre per la sezione Children il direttore artistico è Marco Renzi.

Da domenica il cuore della città apre le porte (l’ingresso è gratuito) a una quantità di artisti di strada, stravaganti, divertenti, burloni, emozionanti, sorprendenti che porteranno una ventata di allegria, frizzi e lazzi per un pubblico di ogni età. A tenere a battesimo l’evento clou della stagione estiva montegranarese, che richiama migliaia di visitatori ed ha un forte appeal per i turisti, sono il sindaco Endrio Ubaldi, gli assessori Monia Marinozzi (cultura) e Gastone Gismondi (turismo) e il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, con cui è stata instaurata una collaborazione "perché – è stato detto - è tempo di mettere da parte i campanilismi e cominciare a lavorare in sinergia". Per la 25a edizione è stato pensato un festival ricco e coinvolgente, reso possibile grazie al sostegno del Comune, dei numerosi sponsors, della Carifermo e Fondazione, del Fus del Ministero della Cultura e della Regione.

Marisa Colibazzi