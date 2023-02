Artistic Picenum accende i motori

Domenica si è svolto il meeting dell’associazione Artistic Picenum, durante il quale è stato definito il cartellone di programmazione per l’imminente primavera, completato il tesseramento dell’assemblea dei soci ed approvato il bilancio di esercizio 2022. I punti di forza della nuova programmazione vanno dall’inedito show varietà ’Carnival Love’ del 18 febbraio a Pedaso al ’Memorial Artistico Andrea Morelli’ del 25 marzo a Grottammare con ospite Silvia Mezzanotte, dal super show di Francesco Paolantoni il 30 marzo a Pedaso a Grottammare Ciak con ’Il Doppiatore Marchigiano’ il 13 maggio a Grottammare. "Abbiamo cercato di puntare ad un livello di assoluta qualità – affermano i vertici del sodalizio – Il 18 febbraio avremo ben cinque ospiti in scena per un super varietà che promette grandi emozioni, dedicato alla riscoperta del tempo da vivere a teatro, nella settimana di San Valentino e Carnevale: Little Tony Family, Luciano Lembo, Lando&Dino, I Gemini e Li Matti di Monte Co".