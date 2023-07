Artistic Picenum, due tappe in riviera

Continua l’estate dell’Artistic Picenum di Grottammare: un viaggio di novità tra musica, cantautorato, cinema ed umorismo. Si parte venerdì 4 agosto a Pedaso, Grottammare sarà invece protagonista, nello splendido scenario di piazza Fazzini, di due appuntamenti. Il 7 Agosto in scena il cantautore Andrea Rivera, inviato di Striscia. Si continua il 15 agosto con la vivacità della band pop rock Distretto 13, con la quale si festeggerà il Ferragosto nella Perla dell’Adriatico. Oltre al piceno, il mese agostano, sarà occasione per fare tappa in Sicilia, al fianco del regista Vincenzo Palazzo e delle attrici Clizia Fornacier e Lea Mornar: il 3 agosto finalissima a Palazzo Adriano di Palermo al Paradiso Film Fest e l’11 Agosto in proiezione al prestigioso Maazzeni Film Festival di Paternò. "Vogliamo offrire delle novizie artistiche al pubblico nelle piazze di Grottammare e Pedaso, unitamente alla promozione italiana in itinere del fortunato short movie "L’Ultimo Saluto" – afferma il presidente dell’Artistic Picenum Giuseppe Cameli –. Ringraziamo le amministrazioni di Grottammare e Pedaso per la fiducia concessaci". L’ingresso agli eventi è gratuito; info line 3475406630.

Marcello Iezzi