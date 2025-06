Artistic Picenum, nove appuntamenti per l’estate

L’Artistic Picenum ‘cala’ il programma dell’estate con 9 appuntamenti fra Grottammare e Ripatransone, un viaggio fra musica, cinema, danza e cabaret.

Il cartellone degli eventi inizia con i ‘Mercoledì al Kursaal dancing’, in 5 appuntamenti dal 2 luglio al 27 agosto, con la partecipazione delle migliori scuole di coreografia del territorio ed offrendo la possibilità di esprimere la passione per il ballo a tutti i presenti in Riviera.

Riproposta a Ripatransone la kermesse ‘Fonti di risate, che vedrà il 23 luglio, la partecipazione del comico Piero Massimo Macchini nella suggestiva location dell’ Anfiteatro delle Fonti.

Nella parte iniziale ci sarà la novità di uno spazio dedicato al talento cantautorale marchigiano; una vetrina per celebrare e premiare, il coraggio e lo stile, dei nuovi artisti del campo musicale locale.

Il 12 luglio, 14 e 15 agosto spazio alle emergenti band della musica pop rock: Ai Jovanotti Fortunati, Vhs e Level Up il compito di animare le piazze grottammaresi.

Il 14 agosto la novizia del Gran Ferragosto Family, in un format dedicato alla famiglia ed ai più piccini; la musica dei grandi classici di Walt Disney animerà e farà sognare piazza Fazzini di Grottammare.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.