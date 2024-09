Artistic Picenum: tutti gli eventi

Ricca, come sempre, la programmazione dell’associazione Artistic Picenum di Grottammare, che ha varato il programma degli eventi autunno-inverno che punta sempre più alla qualità ed originalità tematica. Da Grottammare Dance alla joint venture con lo Zelig Open Mic, passando per l’omaggio Disney e l’attenzione al mondo cineasta. Protagonisti in scena ben 150 artisti, tra svariate discipline e realtà del terzo settore locale. A Luisa Corna, Lea Mornar, Leonardo Manera, Valentina Persia e Gianluca Impastato il compito di elevare la qualità. "Diversificare con l’obiettivo di avvicinare i giovani e la famiglia nei luoghi di cultura, questo il nostro obiettivo – afferma il presidente Giuseppe Cameli –. La speranza è sempre quella di intuire ed omaggiare il talento del nostro territorio. Ringrazio le amministrazioni di Pedaso e Grottammare per la fiducia, tutti i sostenitori privati ed il team associativo".