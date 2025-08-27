Artistic Picenum, una due giorni con 54 performers

Settimana intensa quella in arrivo per la manifestazione l’Artistic Picenum. Saranno infatti ben 54 i performers che si esibiranno nella due giorni a Grottammare, con il gran finale della rassegna ‘Kursaal Dancing’ e la manifestazione ‘Alba Musicale’, una new entry prevista nelle prime ore mattutine del 31 agosto. Domani, alle ore 21.30 in Piazza Kursaal, si celebrerà il gran finale della rassegna coreografica ‘I Mercoledì al Kursaal Dancing’, con special guest la cantante Gloria Conti (foto), reduce dai successi Rai al fianco di Fiorello e Marco Liorni. Alla conduzione ci sarà Miss Marche 2020 Lea Calvaresi, che introdurrà in pista un armonico mix tra esibizioni artistiche, a cura delle scuole ‘Palma d’ oro’ e ‘Universo’ dirette da Marco Capriotti e Gabriela Ricci e la partecipazione di pubblico, con il tema della serata ‘Swing’, in scena grazie alla professionalità della scuola ‘Argento Vivo’ di Luisa Filiaggi. E ancora sabato prossimo, il 31 agosto, vi sarà il debutto della neo kermesse ‘Alba Musicale’, dalle ore 6 della domenica, presso La Terrazza sul mare, lato nord lungomare Foce Tesino. L’appuntamento organizzato per godere del sorgere del sole accompagnati da note musicali vedrà la partecipazione di diversi artisti, a iniziare dal talentuoso violinista Valentino Alessandrini, dal pianista Samuele Giacomozzi, dalla danzatrice Rossella Campolungo, fino al pittore Ciro Stajano e al’ attrice Rachele Morelli.